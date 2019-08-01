أسعار الذهب تتراجع عالمياً وتفقد 18 دولاراً

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس لأدنى مستوى في أسبوعين، وذلك مع تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي آمال المستثمرين في أنه سيتحول إلى التيسير النقدي.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس تنفيذ أول عملية خفض لمعدل الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بمقدار 25 نقطة أساس للتراوح ما بين 2 بالمائة و2.25 بالمائة.

ومع ذلك فأن جيروم باول رئيس الفيدرالي صرح بأن القرار جاء بهدف التكيف في منتصف الدورة للسياسة النقدية، في إشارة إلى أنه من المحتمل ألا يكون هناك مزيداً من خفض الفائدة في الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 18.80 دولار إلى 1419 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.83 دولار للأوقية مُسجلاً 1406.95 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 17 يوليو/تموز.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند 98.875.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار خفض معدل الفائدة بأن باول خذل الأسواق بقراره.

وأضاف ترامب: كالعادة، خذلنا باول، لكنه على الأقل أنهى التشديد الكمي، الذي لم يكن يجب أن يبدأ في الأساس، لا تضخم".

وعلى صعيد المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المحتدة، قررت الدولتين استئناف المباحثات التجارية في الشهر المقبل، مع تأكيد البيت الأبيض على أن المفاوضات التي تمت في الأسبوع الجاري كانت مثمرة وأنه تمت مناقشة العديد من القضايا.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر "أي.إس.إم" للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة إلى جانب بيانات الإنفاق على البناء وطلبات إعانة البطالة هناك.