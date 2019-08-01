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"برنت" يرتفع بعد بيانات المخزونات الأمريكية

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"برنت" يرتفع بعد بيانات المخزونات الأمريكية "برنت" يرتفع بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفع سعر خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الخميس مع الكشف عن تراجع كبير في المخزونات الأمريكية.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.7 بالمائة عند 65.17 دولار للبرميل.

وفيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 1.3 بالمائة مُسجلاً 57.82 دولار للبرميل.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس زيادة الإنتاج الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز بمقدار 900 ألف برميل يومياً إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

وعلى الجانب الآخر هبطت المخزونات في نفس الفترة بمقدار 8.5 مليون برميل إلى 436.5 مليون برميل.

وكانت النفط تعرضت إلى التراجع عقب قرار السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي على الرغم أنه جاء بخفض معدل الفائدة إلا أن رئيس المركزي الأمريكي أكد على أنه بهدف التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية، ولا يمثل اتجاهاً للتحول للتيسير النقدي.

وتعد تلك هي المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي يتجه فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة.

ويبلغ معدل الفائدة في الوقت الحالي مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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