إعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي :

1) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 8/8/2019م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 7/8/2022م .(تصويت تراكمي). وهم:

1- المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان – غير تنفيذي

2- الاستاذ/ انطوان جان عيسى – غير تنفيذي

3- الاستاذ/ هشام رايسي – غير تنفيذي

4- Mr.Herve Gloaguen – غير تنفيذي

5- Mr.Andreas Brunner – تنفيذي

6- الاستاذ/ مازن هاني التميمي – غير تنفيذي

7- الدكتور/ عبدالله صغير الحسيني - مستقل

8- الاستاذ/ باسل محمد بن جبر- مستقل

9- الاستاذ/ كامل صلاح الدين المنجد – مستقل