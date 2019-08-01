إعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي :
1) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 8/8/2019م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 7/8/2022م .(تصويت تراكمي). وهم:
1- المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان – غير تنفيذي
2- الاستاذ/ انطوان جان عيسى – غير تنفيذي
3- الاستاذ/ هشام رايسي – غير تنفيذي
4- Mr.Herve Gloaguen – غير تنفيذي
5- Mr.Andreas Brunner – تنفيذي
6- الاستاذ/ مازن هاني التميمي – غير تنفيذي
7- الدكتور/ عبدالله صغير الحسيني - مستقل
8- الاستاذ/ باسل محمد بن جبر- مستقل
9- الاستاذ/ كامل صلاح الدين المنجد – مستقل