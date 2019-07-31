خفض الفائدة الأمريكية وتصريحات رئيس الفيدرالي محور الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: أثار قرار الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات جيروم باول تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

ولأول مرة في 10 سنوات، خفض المركزي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وأرجع البنك خفض الفائدة إلى الرغبة في تأمين النمو الاقتصادي من المخاطر الهبوطية جراء تباطؤ النمو العالمي، بالإضافة إلى تباطؤ التضخم بعيداً عن المستهدف البالغ 2 بالمائة.

كما أعلن الفيدرالي أن سوف يُنهي برنامج خفض الميزانية العمومية في أغسطس/آب المقبل أي قبل شهرين من الموعد المحدد سابقاً.

في حين، ذكر رئيس الفيدرالي جيروم باول أن قرار خفض الفائدة جاء للتكيف مع الظروف الاقتصادية وليس اتجاهاً عاماً نحو التحول للتيسير النقدي.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار الفيدرالي قائلاً: "جيروم باول خذلنا كالعادة".

وأحدث تصريحات الفيدرالي اضطرابات في الأسواق العالمية حيث ارتفع الدولار لأعلى مستوى في عامين، في حين سجلت الأسهم الأمريكية خسائر ملحوظة بالإضافة إلى تراجع قوي للذهب في تعاملات ما بعد الجلسة.

مؤشرات وبيانات

تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع القوي بعد تصريحات باول لتغلق جلسة اليوم في النطاق الأحمر، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 330 نقطة في أكبر خسائر يومية في شهرين.

وفي سياق آخر، ذكر البيت الأبيض أن المحادثات التجارية مع الصين سوف يتم استكمالها في أوائل سبتمبر/أيلول المقبل.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص بالولايات المتحدة لـ156 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، بينما ارتفعت تكلفة العمالة الأمريكية بأقل وتيرة منذ 2017 خلال الربع الثاني من العام الجاري.

فيما غلب الارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية في الختام لكنها تسجل خسائر شهرية.

وفي بيانات اقتصادية أوروبية، تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني إلى 0.2 بالمائة على أساس فصلي، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكبر وتيرة منذ 2006 لتتجاوز التوقعات.

فيما تباطأ التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 17 شهراً، كما تراجع معدل البطالة هناك لأدنى مستوى في 11 عاماً.

ومع عدم اليقين التجاري، أغلقت الأسهم اليابانية جلسة اليوم في النطاق الأحمر.

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، تجاوزت إيرادات "جنرال إلكتريك" تقديرات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما ارتفعت أرباح بنك" كريدي سويس" بأكثر من التوقعات، فيما حققت "إيرباص" ارتفاعاً قوياً في الأرباح والإيرادات خلال الربع الثاني.

النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي عند التسوية بعد التراجع القوي للمخزونات الأمريكية وخفض معدل الفائدة الأمريكية، ليحقق مكاسب شهرية.

وكشفت البيانات عن تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من تقديرات المحللين.

في حين قفز إنتاج النفط بالولايات المتحدة بمقدار 900 ألف برميل يومياً ليصل إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

وعند التسوية، تراجعت أسعار الذهب لأول مرة في 4 جلسات، لكنها حققت مكاسب شهرية.

وتراجعت أسعار الذهب في تعاملات ما بعد الجلسة بأكثر من 15 دولاراً بعد قرار الفيدرالي وتصريحات جيروم باول.