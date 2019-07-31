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محدث.. سهم تويتر يرتفع لأعلى مستوى بعام مع توقعات إيجابية

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محدث.. سهم تويتر يرتفع لأعلى مستوى بعام مع توقعات إيجابية محدث.. سهم تويتر يرتفع لأعلى مستوى بعام مع توقعات إيجابية

مباشر: ارتفع سهم شركة "تويتر" بأكثر من 3 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أعلى إغلاق في عام مع رفع السعر المستهدف.

ورفع المحلل "جون فريمان" في "سي. إف.آر.ايه" تصنيفه لسهم الشركة الأمريكية إلى "محايد" من "البيع"، وفقاً لموقع "ماركت ووتش".

كما زاد المحلل سعر السهم المستهدف إلى 41 دولارًا وهو ما يعني ارتفاعاً قدره 33 بالمائة عن التقديرات السابقة عند 31 دولاراً ونحو 38 بالمائة عن المستوى الحالي للسهم.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع سهم "تويتر" بنحو 3.2 بالمائة إلى 42.31 دولار، وهو أعلى إغلاق منذ يوليو/تموز 2018.

وتأتي هذه التوقعات الإيجابية بعد إعلان نتائج أعمال الشركة في الجمعة الماضية والتي كشفت عن ارتفاع الإيرادات بنحو 18 بالمائة لتتجاوز التقديرات.

كما ارتفع عدد مستخدمي "تويتر" بنحو 14 بالمائة بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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