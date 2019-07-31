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ترامب تعليقاَ على قرار الفيدرالي: "جيروم باول خذلنا كالعادة"

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من:أحمد شوقي

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن رئيس مجلس الفيدرالي جيروم باول أصاب الأسواق بالخذلان وذلك بعد ساعات قليلة من قرار خفض معدل الفائدة.

وقرر الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة و2.25 بالمائة، لكن الرئيس الأمريكي كان قد ذكر سابقاً أنه يريد خفض قوي للفائدة.

وكتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "ما أراد السوق أن يسمعه من جيروم باول والاحتياطي الفيدرالي هو أن هذه كانت بداية لدورة طويلة من خفض معدلات الفائدة والتي من شأنها مواكبة ما يفعله الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "كالعادة، خذلنا باول، لكنه على الأقل أنهى التشديد الكمي، الذي لم يكن يجب أن يبدأ في الأساس، لا تضخم".

وتابع رئيس أكبر في العالم: "نحن نفوز على أي حال، لكنني بالتأكيد لا أتلقى الكثير من المساعدة من الاحتياطي الفيدرالي".

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي ذكر أن خفض معدل الفائدة جاء فقط من أجل التكيف مع الظروف الاقتصادية ولكن ليس تحولاً للسياسة النقدية، في إشارة إلى أن المزيد من خفض الفائدة ليس شيئاً مؤكداً.

مباشر (اقتصاد)

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