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تحركات البنوك المركزية بالخليج عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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تحركات البنوك المركزية بالخليج عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحركات البنوك المركزية بالخليج عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي

مباشر: أصدرت البنوك المركزية في العديد من الدول الخليجية قرارات بشأن معدل الفائدة، عقب تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة لأول مرة الأزمة العالمية.

وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وعقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اتجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، لخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس.

وتابعت "ساما"، أنه سيتم بشكل فوري أيضا خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.

وذكر البنك المركزي بدولة الإمارات، إنه اعتباراً من، غداً الخميس، سيتم تخفيض أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف بمقدار 0.25%، تماشياً مع خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.

وعلى نفس المنوال، أقر مصرف البحرين المركزي تخفيض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.75 إلى 2.50 في المئة.

وخالف البنك المركزي الكويتي الاتجاه الخليجي، ليؤكد أنه في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، قام المصرف بالإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 3 في المئة.

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