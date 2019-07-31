أرباح "كوالكوم" تتجاوز التقديرات لكن النظرة المستقبلية مخيبة للآمال

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "كوالكوم" في الربع المالي الثالث بأكثر من توقعات المحللين، في حين جاءت النظرة المستقبلية مخيبة للآمال.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية اليوم الأربعاء عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.14 مليار دولار (1.75 دولار للسهم ) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 1.2 مليار دولار ( 1.48 للسهم) في فترة المقارنة.

وبلغ نصيب سهم "كوالكوم" من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة مستوى 80 سنتاً، في مقابل توقعات بـ76 سنتاً.

وارتفعت إيرادات "كوالكوم" في الربع المالي الثالث لها إلى 9.6 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وبعد استبعاد أثر التسوية مع شركة "آبل" سجلت الشركة إيرادات عند 4.89 مليار دولار.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "كوالكوم" ستتراجع إلى 5.08 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وتتوقع الشركة أن تسجل إيرادات تتراوح بين 4.3 مليار إلى 5.1 مليار دولار في الربع المالي الرابع، مقابل تقديرات المحللين البالغة 5.6 مليار دولار.

كما تتوقع "كوالكوم" أن نصيب السهم من الأرباح باستتثناء البنود والمواد غير المتكررة سوف يتراوح بين 65 سنتاً إلى 75 سننتاً خلال الربع المالي الرابع أقل من التقديرات البالغة 1.08 دولار.

وأغلق سهم "كوالكوم" جلسة اليوم متراجعاً بنحو 2.2 بالمائة غلى 73.16 دولار، كما انخفض بأكثر من 4 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.