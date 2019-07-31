السيسي عن أزمة الخليج: يجب إيجاد حلول بعيدة عن الصراع

القاهرة - مباشر: علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على سؤال "ما هي آليات الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة بين إيران وأمريكا في الخليج، وارتفاع سعر النفط المحتمل على إثرها".

وقال السيسي بجلسة اسأل الرئيس، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية: "السؤال لو حصل أزمة كبيرة أوى، حجم التأثير على الوقود هيكون كبير جداً، مش بس أسعاره هترتفع، ولكن في مشكلة كبيرة ممكن تقابلنا، ولابد من الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول بعيدة عن الصراع"، وفقاً لبثت مباشر أذاعه التلفزيون المصري.

وأضاف السيسي: "المنطقة لا تتحمل مزيد من الاضطرابات، مش عايز أتوسع في الإجابة بس ضميري كإنسان بيقول لا لو حصل صراع هيحصل تأثيرة كبير جداً على الشرق الأوسط، وقدرات الولايات المتحدة والدول التي تقوم على تطوير العمل هائلة، وإذا تم التصعيد هيحصل صراع ضخم جداً يكون له تداعيات في المرحلة والسنوات المقبلة، مثل ما حدث في العراق 2003".

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