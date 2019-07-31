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محدث.. القيمة السوقية لـ"آبل" تفقد مستوى تريليون دولار عند الإغلاق

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محدث.. القيمة السوقية لـ"آبل" تفقد مستوى تريليون دولار عند الإغلاق محدث.. القيمة السوقية لـ"آبل" تفقد مستوى تريليون دولار عند الإغلاق

مباشر: قلص سهم آبل مكاسبه عند نهاية  تداولات اليوم الأربعاء، لتتراجع القيمة السوقية للشركة أدنى مستوى تريليون دولار بعد تجاوز نتائج الأعمال الفصلية للتقديرات.

وتراجعت أرباح آبل خلال الربع المالي الثالث من العام الجاري لكنها تمكنت من تجاوز التقديرات، إلى جانب الإيرادات التي ارتفعت لأول مرة في 3 فصول لتصل لمستوى قياسي عند 53.80 مليار دولار.

ودعمت إيرادات الخدمات الأداء المالي للشركة الأمريكية خلال الربع المالي الثالث حيث بلغت 11.46 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وجاءت نتائج الأعمال التي تفوقت على التقديرات على الرغم من هبوط بنحو 12 بالمائة في مبيعات أجهزة آيفون على أساس سنوي.

وتتوقع "آبل" أن تسجل إيرادات تتراوح بين 61 مليار دولار و64 مليار دولار خلال الربع المالي الرابع من 2019، مقابل توقعات بـ60.9 مليار دولار.

وعند ختام التعاملات، صعد سهم آبل بنحو 2 بالمائة إلى 213.04 دولار، لتصل القيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 980.2 مليار دولار بعد ان سجلت مستوى 1.009 تريليون دولار خلال الجلسة.

وتعتبر آبل ثاني أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية بعد مايكروسوفت التي تبلغ قيمتها السوقية 1.042 تريليون دولار.

مباشر (اقتصاد)

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