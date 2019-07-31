السيسي: أزمة الخليج ليست وحدها من تتحكم بأسعار النفط

القاهرة - مباشر: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الموجودة في منطقة الخليج ليست وحدها التي تحدد أسعار النفط.

وأضاف السيسي، اليوم الأربعاء، أن من ضمن العوامل المتحكمة في أسعار النفط، سقف الإنتاج وحجم الطلب العالمي.

وأوضح الرئيس المصري، أن الموازنة المصرية حددت سعر الوقود عن 68 دولاراً للبرميل.

وتابع: "محتاجين نأمن ده، واللي هقوله ده مش سر من خلال تعاقد مع بنكين نؤمن وصول حجم معين من الوقود داخل الرقم ده".

يُشار، إلى أن منطقة الخليج تشهد تصاعداً للتوترات بالفترة الماضية، مع تعرض 4 سفن للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية في مايو/أيَّار الماضي، فضلاً عن هجوم على ناقلتي نفط أخريين في خليج عُمان.

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