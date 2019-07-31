محدث.."داو جونز" يفقد 330 نقطة بالختام بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

مباشر: سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر حادة في نهاية جلسة اليوم الأربعاء، ليفقد "داو جونز" أكثر من 330 نقطة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيسه.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" خلال مؤتمر صحفي أعقب قرار السياسة النقدية إن البنك يرى خفض الفائدة "تعديل في منتصف الدورة"، في إشارة إلى أن الأمر قد لا يعني التحول لدورة تيسيرية تشمل أكثر من عملية خفض للفائدة.

وقرر الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة، لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وذكر البنك أنه في ضوء أثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، وضعف التضخم، قرر خفض معدل الفائدة.

كما قرر الفيدرالي إنهاء برنامج تخفيض الميزانية العمومية في أغسطس/آب المقبل أي قبل شهرين من المحدد سابقاً.

وارتفع سهم آبل بنحو 2 بالمائة بعد أن تجاوزت الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين وعلى الرغم من هبوط عوائد مبيعات أجهزة الآيفون، كما كشفت "جنرال إلكتريك" عن نتائج أعمالها الفصلية والتي تفوقت على التقديرات.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص غير الزراعي بالولايات المتحدة 156 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، في حين ارتفعت تكلفة العمالة الأمريكية بأقل وتيرة منذ 2017 خلال الربع الثاني.

وعند التسوية، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.3 بالمائة ليصل إلى 26864.2 نقطة، فاقداً نحو 333.7 نقطة في أكبر خسائر يومية منذ مايو/آيار الماضي.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.1 بالمائة إلى 2980.3 نقطة، وهبط المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً 8175.4 نقطة.

وبحلول الساعة 8:09 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة عند 98.614 وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين.