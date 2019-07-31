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وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية للسعودية منذ1997

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الرياض - مباشر: وصلت إلى الأراضي أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية منذ عام 1997.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن مطار الملك عبد العزيز الدولي، استقبل أول رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية، قادمة من مطار كولومبوس أوهايو، وعلى متنها 168 مسافراً قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440.

وأوضحت، أن تلك الرحلة تعد أول رحلة لشركات الطيران الأمريكية تصل إلى المملكة منذ العام 1997.

وفور وصول الحجاج إلى الصالة، كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، حيث استقبلوا الحجاج بحفاوة وتم تقدم الورود لهم.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، مبيناً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

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