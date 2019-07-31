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"أنصار الله" يعلنون قنص 10 جنود من الجيش اليمني 

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القاهرة - سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الجماعة نفذت عمليات قنص استهدفت الجيش شرق مثلث عاهم، في مديرية حرض وغرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وأضاف أن العمليات أسفرت عن "قنص 8 جنود".

وشنت مدفعية الجماعة قصفاً مكثفاً على تجمعات للجيش اليمني شرق جبل النار، في مديرية حرض شمال غربي حجة.

ووفقاً لـ"أنصار الله" أوقع القصف أعداداً من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.

وفي محافظة الجوف الحدودية مع ، نفذت "أنصار الله" عملية إغارة على مواقع للجيش في منطقة السلان بمديرية المصلوب غرب الجوف، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قواته، وأُعطبت خلالها آلية عسكرية، حسب المركز الإعلامي للجماعة.

وقالت الجماعة إن مقاتليها "قنصوا جنديين" من الجيش بعمليات في مديرية المصلوب الواقعة غرب الجوف.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية، تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع  في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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