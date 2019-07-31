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الأردن يسلم مصر طائرتي نقل عسكري روسيتين طراز "إيل 76 إم إف"

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موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الصحفي للشركة "تؤكد شركة "روس أبورون إكسبورت" أنه وفقا لقرار ، فقد سُمح للأردن بنقل طائرتين من طراز "إيل - 76 إم إف" سُلمت له سابقا،ً إلى جمهورية العربية".

© Sputnik . Ramil Sitdikov

وأضافت "وهذا المثال على إعادة التصدير لا يدل على مرونة الجانب الروسي في معالجة مسائل تجهيز القوات المسلحة الوطنية للشركاء فحسب، بل ويدل أيضا على أن طائرات النقل العسكري التابعة لأسرة "إيل" قد أثبتت جدارتها في العالم كطائرة موثوقة وسهلة الاستخدام".

هذا وكانت بعض وسائل الإعلام في الشرق الأوسط قد ذكرت في وقت سابق، أن الأردن، سلم مصر طائرتي نقل عسكريتين من طراز "إيل - 76 إم إف" تم شراؤهما من روسيا. وانضمت الطائرتان بالفعل إلى صلب القوات الجوية المصرية.

وفي سياق متصل أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، المتخصصة في الصناعات العسكرية، أنها ستعرض على عملائها المحتملين عدداً من تحديثات الطائرات من طراز "إيل-76" و"إيل-78"، خلال فعاليات معرض "ماكس-2019".

SputnikNews

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