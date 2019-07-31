أخبار عاجلة

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بتاريخ 2 - 8 - 2019 -
العراق يحبط تهريب ادوية من الاردن -
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو -
أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني -
رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل -
الأخبار - اختتام محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية بحضور الدول الضامنة -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر) 2/8/2019 - الحلقة الكاملة -
آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها -
إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا -
الحكيم في بيتك | هل السجائر الإلكترونية "الـ Vape" أقل خطورة من السجائر العادية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مارك كارني يحذر من إفلاس الشركات التي تتجاهل التغير المناخي

Google+ Print
مارك كارني يحذر من إفلاس الشركات التي تتجاهل التغير المناخي مارك كارني يحذر من إفلاس الشركات التي تتجاهل التغير المناخي

مباشر: قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا إن الشركات التي تفشل في التكيف مع تغير المناخ سوف تنهار، بينما تجنى الأخرى الأرباح من تمويل الاستثمار صديق البيئة.

وأضاف كارني في مقابلة مع قناة "نيوز 4" البريطانية اليوم الأربعاء: "الشركات التي لا تتكيف مع التغيرات المناخية بما في ذلك الشركات في النظام المالي سوف تتعرض للإفلاس دون شك".

وتابع كارني: "لكن ستكون هناك ثروات كبيرة للشركات التي تتكيف مع ما يريده المجتمع".

وتحدث كارني الذي سيتنحى عن بنك إنجلترا في نهاية يناير/كانون الثاني كثيراً عن مخاطر تغير المناخ بحجة أنها تقع ضمن اختصاصه بسبب المخاطر التي يشكلها على استقرار النظام المالي.

وأوضح كارني: "ما يحتاج النظام الرأسمالي إلى فعله هو إدارة المخاطر المحيطة بتغير المناخ، والاستعداد للوتيرة المختلفة للتكيف".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو

الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو

أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني

أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر