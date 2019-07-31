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بعد أشهر من التوتر.. أردوغان والملك سلمان يبحثان "العلاقات"

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بعد أشهر من التوتر.. أردوغان والملك سلمان يبحثان "العلاقات" بعد أشهر من التوتر.. أردوغان والملك سلمان يبحثان "العلاقات"

ويأتي اتصال الرئيس التركي، مع العاهل السعودي وسط أشهر من توتر العلاقات بين البلدين وتبادل التصريحات الرسمية القوية.

ونشرت وكالة الأنباء "واس" إن الملك سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي، عبر فيه عن عزائه ومواساته لوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، أخ الملك سلمان.

وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأردوغان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الأمير الفقيد.

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن الاتصال، شهد أيضا بحث العلاقات بين البلدين.

وأشارت الوكالة إلى أن العاهل السعودي والرئيس التركي، بحثا في الاتصال الهاتفي، العلاقات بين البلدين، وتبادلا الأفكار، حول التطورات الإقليمية.

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