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باول: خفض الفائدة للتكيف مع الظروف الاقتصادية وليس تحولاً للسياسة

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باول: خفض الفائدة للتكيف مع الظروف الاقتصادية وليس تحولاً للسياسة باول: خفض الفائدة للتكيف مع الظروف الاقتصادية وليس تحولاً للسياسة

من: أحمد شوقي

مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك قرر خفض معدل الفائدة من أجل التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية، في إشارة إلى أن القرار لا يمثل اتجاهاً للتحول للتيسي النقدي.

وقرر الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة، لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية 2008.

وأضاف جيروم باول في مؤتمر صحفي عقد قرار السياسة النقدية، اليوم الأربعاء، أن الفيدرالي فكر في خفض الفائدة بشكل أساسي من أجل التكيف في منتصف الدورة للسياسة النقدية، في إشارة إلى أنه من المحتمل أن لا يكون هناك مزيداً من خفض الفائدة في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الفيدرالي أن تيسير السياسة النقدية هو جزء من تطور بدأ في وقت سابق من هذا العام، عندما تحول البنك من النية إلى رفع  الفائدة مرتين هذا العام إلى اتباع نهج الصبر ثم التحول للخفض.

ومع تزايد المخاوف بشأن النمو العالمي وتباطؤ التضخم، غير الفيدرالي موقفه وخفض الفائدة هذا الشهر.

وأشار باول إلى أن خفض الفائدة كان مدفوعاً بالجانب التأميني من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي.

وقال باول: "ما رأيته على مدار العام مع انتقالنا إلى سياسة أكثر تيسيراً، فقد كان أداء الاقتصاد كما هو متوقع مع الدعم المتزايد تدريجياً".

وأوضح رئيس الفيدرالي أن دعم السياسة النقدية أبقى الاقتصاد على المسار الصحيح وحافظ على التوقعات مناسبة.

مباشر (اقتصاد)

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