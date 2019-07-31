محدث.. "داو جونز" يفقد 350 نقطة بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للهبوط الحاد خلال جلسة اليوم الأربعاء، ليفقد "داو جونز" نحو 350 نقطة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيسه.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" خلال مؤتمر صحفي أعقب قرار السياسة النقدية إن البنك يرى خفض الفائدة "تعديل في منتصف الدورة"، في إشارة إلى أن الأمر قد لا يعني التحول لدورة تيسيرية تشمل أكثر من عملية خفض للفائدة.

وقرر الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة، لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وذكر البنك أنه في ضوء أثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، وضعف التضخم، قرر خفض معدل الفائدة.

كما قرر الفيدرالي إنهاء برنامج تخفيض الميزانية العمومية في أغسطس/آب المقبل أي قبل شهرين من المحدد سابقاً

وارتفع سهم آبل بنحو 4 بالمائة بعد أن تجاوزت الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين وعلى الرغم من هبوط عوائد مبيعات أجهزة الآيفون.

كما زاد سهم "جنرال إلكتريك" بنحو 0.3 بالمائة بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية والتي تفوقت على التقديرات.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص غير الزراعي بالولايات المتحدة 156 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، في حين ارتفعت تكلفة العمالة الأمريكية بأقل وتيرة منذ 2017 خلال الربع الثاني.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.3 بالمائة ليصل إلى 26843 نقطة، فاقداً نحو 354 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.2 بالمائة إلى 2976 نقطة، وهبط المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً 8171 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة عند 98.628.