محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية للجلسة الخامسة

مباشر: ارتفعت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية، وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، لتسجل مكاسب شهرية.

وتراجعت مخزونات النفط بالولايات المتحدة بشكل قوي بلغ 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

وجاء صعود أسعار النفط على الرغم من ارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة بمقدار 900 ألف برميل يومياَ ليصل إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

فيما قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية 2008، مشيراً إلى المخاطر الخارجية على التوقعات الاقتصادية.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 58.58 دولار للبرميل، ويحقق مكاسب شهرية بنحو 0.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.7 بالمائة إلى 65.17 دولار للبرميل.