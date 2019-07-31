أخبار عاجلة

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بتاريخ 2 - 8 - 2019 -
العراق يحبط تهريب ادوية من الاردن -
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو -
أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني -
رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل -
الأخبار - اختتام محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية بحضور الدول الضامنة -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر) 2/8/2019 - الحلقة الكاملة -
آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها -
إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا -
الحكيم في بيتك | هل السجائر الإلكترونية "الـ Vape" أقل خطورة من السجائر العادية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية للجلسة الخامسة

Google+ Print
محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية للجلسة الخامسة محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية للجلسة الخامسة

مباشر: ارتفعت  النفط للجلسة الخامسة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية، وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، لتسجل مكاسب شهرية.

وتراجعت مخزونات النفط بالولايات المتحدة بشكل قوي بلغ 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

وجاء صعود أسعار النفط على الرغم من ارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة بمقدار 900 ألف برميل يومياَ ليصل إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

فيما قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية 2008، مشيراً إلى المخاطر الخارجية على التوقعات الاقتصادية.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 58.58 دولار للبرميل، ويحقق مكاسب شهرية بنحو 0.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:45 مساءً  بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.7 بالمائة إلى 65.17 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب ترتفع عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب ترتفع عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

تراجع أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 1% خلال يوليو

تراجع أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 1% خلال يوليو

كاميرا #صباحك_مصري ترصد أسعار الأضاحي بالسلخانة

كاميرا #صباحك_مصري ترصد أسعار الأضاحي بالسلخانة