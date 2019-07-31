أخبار عاجلة

أنصار الله تعلن تفاصيل "بركان 3" الذي قصف عمق السعودية لأول مرة -
غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص" -
الحكيم في بيتك | فيه موانع لزراعة الأسنان؟ اعرف من الحكيم في بيتك -
اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري -
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا -
مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج -
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني -
الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية -
حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء -
"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

السيسي يحذر من رد فعل ضخم وعنيف بعشرات الآلاف من الصواريخ

Google+ Print

© REUTERS / HANDOUT

القاهرة - سبوتنيك. وقال خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب المنعقد تحت رعايته في القاهرة، اليوم الأربعاء "لا بد من المحافظة على الاستقرار في المنطقة، وإيجاد حلول للمشكلات بعيدا عن الصراع"، متابعا "منطقتنا كما ترون مضطربة منذ 2011، والواقع في عدة دول سواء الجوار أو في مناطق أخرى، والمنطقة لا تتحمل المزيد من الاضطراب".

وأضاف السيسي إجابة عن سؤال حول ارتفاع النفط وتأثيره على الاقتصاد المصري: "في منطقتنا نسعى لإيجاد حلول بعيدا عن العمل العسكري، ولا بد أن نسجل موقف التي تكون دائما إلى جانب إيجاد الحلول لكن مع الحفاظ على الثوابت، والأمن القومي العربي، والأمن القومي لدول الخليج".

وتابع السيسي: "إذا حدث صراع سيكون تأثيره على الشرق الأوسط كبيرا جدا"، موضحا "رد الفعل أو الفعل بقوات أو قدرات موجودة لدى حزب الله في لبنان، وتم استخدامها لمواجهة إسرائيل، سنتحدث هنا عن عشرات الآلاف من الصواريخ، فتخيلوا رد الفعل من جانب إسرائيل في هذه الحالة".

وأضاف: "سيكون رد الفعل ضخما وعنيفا جدا، فهذا صراع... ماذا ستكون نتائجه، وأيضا هذا ما يتعلق بالمليشيات في سوريا، وأيضا اليمن، ونضيف على ذلك قدرات أخرى وهي هائلة، وأيضا قدرات الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "المنطقة ستدخل في صراع كبير للغاية، وسيكون له تداعيات كبيرة عليها خلال المرحلة الحالية والسنوات المقبلة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مصر... قناة السويس تسجل رقما قياسيا في معدل العبور اليومي

مصر... قناة السويس تسجل رقما قياسيا في معدل العبور اليومي

حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء

حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء

آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها

آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها

8 الصبح - ك.أحمد كشري : مجال التدريب في الدوري المصري يعتمد علي "الوسائط" في المقام الأول

8 الصبح - ك.أحمد كشري : مجال التدريب في الدوري المصري يعتمد علي "الوسائط" في المقام الأول