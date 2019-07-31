أخبار عاجلة

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بتاريخ 2 - 8 - 2019 -
العراق يحبط تهريب ادوية من الاردن -
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو -
أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني -
رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل -
الأخبار - اختتام محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية بحضور الدول الضامنة -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر) 2/8/2019 - الحلقة الكاملة -
آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها -
إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا -
الحكيم في بيتك | هل السجائر الإلكترونية "الـ Vape" أقل خطورة من السجائر العادية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

مكة لن تتمكن من رؤية هلال العيد هذا العام... عطل طارئ يربك الحسابات 

Google+ Print

نشرت صحيفة "سبق" ، تقريرا حول تعرض مرصد برج الساعة في مكة المكرمة، لعطل أربك الحسابات في تحري هلال ذي الحجة لـ"عيد الأضحى".

© Sputnik . BASEL SHARTOUH

ونقلت "سبق" عن مصادر خاصة أن صيانة مناظير في مرصد برج الساعة بمكة المكرمة، ستحول دون تحري ورصد هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

وأوضحت المصادر أنه كان من المقرر أن يستخدم "برج الساعة" لأول مرة كراصد للأهلة، بشكل فعلي اعتبارا من هذا الشهر.

وقال المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز لرصد الأهلّة وأبحاث القمر، والمشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلّقة بمركز برج الساعة للأهلّة والتوقيت والفلك، الدكتور ياسين مليكي، في تصريحات لـ"سبق" إن مركز برج الساعة في مكة المكرمة سيكون مرصد إسلامي للأهلة بشكل عام، لأنه سيضم مجموعة من المناظير العالمية.

وقال مليكي "المركز فريد من نوعه، وفيه أدق مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، ويثبت ذلك أن المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي في موضوع الوقت والمواقيت، والمركز ضمن 14 مرصدا".

وتابع "سيسهم مع العالم ككل من وكالات الفضاء العالمية، مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة".

وتستعد السعودية، لتحري هلال ذي الحجة، لمعرفة موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى يوم الخميس 1 أغسطس/آب.

وأشار مدير المرصد الفلكي عبدالله بن محمد الخضيري، إلى أنه سيتم تحري هلال ذي الحجة في 6:12 صباحا من يوم الخميس، وهو توقيت الاقتران المركزي للهلال.

وقال الخضيري: "الشمس ستغرب الساعة 6:43 عند درجة 290 شمال الغرب، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:13 مساءً عند درجة 290 أيضاً، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 30 دقيقة بارتفاع 6.29 واستطالة 7.74 درجة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

رسميا.. السعودية تعدل قوانين "الولاية" في السفر ونظم الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة

رسميا.. السعودية تعدل قوانين "الولاية" في السفر ونظم الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة