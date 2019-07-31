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بالصور... أول رحلة أمريكية تصل مطار الملك عبد العزيز في السعودية منذ 22 عاما

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© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس) وصل على متن الرحلة 168 مسافراً قدموا لأداء فريضة الحج هذا العام، وبذلك تكون أول رحلة لشركات الطيران الأمريكية تصل إلى المملكة منذ عام 1997.

وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، حيث استقبلوا الحجاج بحفاوة وتم تقديم الورود لهم.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، مبيناً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

وأشار المنصوري إلى "حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالمملكة، وبمتابعة مستمرة من قبل وزير النقل".

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