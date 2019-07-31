الفيدرالي يعلن وقفاً مبكراً لبرنامج خفض الميزانية العمومية

مباشر: قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ وقف برنامجه بشأن خفض حيازته من السندات قبل شهرين من الموعد المقرر سابقاً، بالتزامن مع تقليص معدل الفائدة.

وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنهاء برنامج تخفيض حيازة السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي في شهر أغسطس/آب المقبل.

ويعني ذلك وقف برنامج الخفض الحالي للميزانية العمومية والبالغ 50 مليار دولار شهرياً قبل شهرين من الموعد المحدد مسبقاً.

وكان الفيدرالي يواصل تخفيض حيازته من السندات التي اشتراها لتحفيز الاقتصاد أثناء الأزمة المالية وما بعدها.

وقرر البنك المركزي اليوم خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 2 إلى 2.25 بالمائة، في خطوة تحدث للمرة الأولى في نحو 10 سنوات.

وبحلول الساعة 6:02 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 98.240.