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محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

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محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للهبوط خلال جلسة اليوم الأربعاء، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقرر الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة، لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وذكر البنك أنه في ضوء أثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، وضعف التضخم، قرر خفض معدل الفائدة.

كما قرر الفيدرالي إنهاء برنامج تخفيض الميزانية العمومية في أغسطس/آب المقبل أي قبل شهرين من المحدد سابقاً

وارتفع سهم آبل بنحو 4 بالمائة بعد أن تجاوزت الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين وعلى الرغم من هبوط عوائد مبيعات أجهزة الآيفون.

كما زاد سهم "جنرال إلكتريك" بنحو 0.3 بالمائة بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية والتي تفوقت على التقديرات.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص غير الزراعي بالولايات المتحدة 156 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، في حين ارتفعت تكلفة العمالة الأمريكية بأقل وتيرة منذ 2017 خلال الربع الثاني.

وبحلول الساعة 6:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 27160.3 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.09 بالمائة إلى 3010.1 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 0.08 بالمائة مسجلاً8280 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 98.269.

مباشر (اقتصاد)

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