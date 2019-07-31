الاحتياطي الفيدرالي يخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة العالمية

مباشر: قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، مع تزايد مخاطر عدم اليقين الخارجية على الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية الصادر، اليوم الأربعاء، إنه قرر خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

ووافق 8 أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة في حين عارض عضوين القرار مفضلين تثبيت الفائدة دون تغيير.

وتابع البيان: "في ضوء أثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، وضعف التضخم، قررت اللجنة خفض معدل الفائدة".

وأوضح البنك أنه سواصل رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وسيعمل حسب الحاجة للحفاظ على التوسع الاقتصادي، مع وجود سوق عمل قوي وتضخم قريب من المستهدف البالغ 2 بالمائة.

وأشار الفيدرالي إلى أن سوق العمل لايزال قوياً، كما ارتفع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، فيما ظل معدل البطالة منخفضاً.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي، لكن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي دفع البنك للتحول الحذر نحو سياسة تيسيرية النقدي خلال العام الجاري.