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محدث..الذهب يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب شهرية 24 دولاراً

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محدث..الذهب يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب شهرية 24 دولاراً محدث..الذهب يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب شهرية 24 دولاراً

مباشر: تراجعت الذهب لأول مرة في 4 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي، لكن المعدن يسجل مكاسب شهرية قوية.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم قراره بشأن معدل الفائدة، في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات تخفيضها للمرة الأولى في أكثر منذ عقد من الزمن.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف وظائف بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري، في حين ارتفعت تكلفة العمالة بأبطأ وتيرة منذ 2017.

وصرح البيت الأبيض بأن المحادثات التجارية الأخيرة مع الصين كانت مثمرة، مشيراً إلى أن الطرفين سوف يستكملان المفاوضات بعد شهر تقريباً.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة عند 1437.80 دولار للأوقية، لكنه يحقق مكاسب شهرية بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 24 دولاراً للأوقية.

وبحلول السااعة 5:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1425.68 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة عند 98.124.

مباشر (اقتصاد)

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