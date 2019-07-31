توقعات بتراجع الإسترليني 13% حال البريكست بدون صفقة

مباشر: توقعت دراسة أن يتعرض الجنيه الإسترليني لهبوط حاد في حال خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

وكشفت دراسة صادرة عن "بلومبرج إيكونومكس"، اليوم الأربعاء، أنه مع كل زيادة 1 بالمائة في خطر اتمام البريكست بدون صفقة، فإن الإسترليني المرجح تجارياً من المحتمل أن يتراجع 0.2 بالمائة.

وأوضحت البيانات أنه في حالة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فإنه من المرجح أن ينخفض الجنيه الإسترليني بنحو 13 بالمائة.

وتشير البيانات أنه إذا انخفض خطر الخروج بدون صفقة من الاتحاد الأوروبي إلى الصفر، فإن الإسترليني من المرجح أن يرتفع بنسبة 9 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.2212 دولار ليكون في طريقه للصعود الأول في 5 أيام.

وتراجعت العملة البريطانية بشكل قوي في الأيام الماضية حيث سجلت أدنى مستوى في 28 شهراً أمام الدولار مع تزايد مخاوف البريكست بدون صفقة على خلفية تصريحات رسمية بأن الاتحاد الأوروبي عليه أن يفتح التفاوض على صفقة البريكست مجدداً وإلا ستغادر بريطانيا بدون اتفاق.