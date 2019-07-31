محدث..الدولار يتحول للارتفاع عالمياً مع بيانات اقتصادية وقبيل قرار الفيدرالي

مباشر: تحول الدولار الأمريكي إلى الصعود أمام غالبية العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي ومع إعلان بيانات اقتصادية.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم، أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 156 ألف وظيفة خلال الشهر الجاري بأكثر من توقعات المحللين كما أن النشاط الاقتصادي في ولاية شيكاغو سجل أدنى مستوى منذ عام 2015.

فيما ارتفعت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بأبطأ وتيرة منذ نهاية 2017.

وتعقد اليوم لجنة السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها لليوم الثاني على التوالي وذلك لاتخاذ قرار بشأن معدل الفائدة.

وتشير التوقعات على نحو واسع إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وعلى صعيد التطورات التجارية، أجرى وفد تجاري أمريكي زيارة إلى الصين في الأسبوع الجاري، لتكون هي الأولى منذ اتفاق رئيسا الدولتين في نهاية الشهر الماضي على استئناف المباحثات التجارية.

وعلى الرغم من ذلك اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الصين بأنها تماطل في المحادثات انتظاراً للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وذكر ترامب: " كان من المفترض أن تبدأ في شراء منتجاتنا الزراعية الآن، لكن لا توجد أيّ علامات على أنهم يقومون بذلك، قائلاً: "هذه هي المشكلة مع الصين".

وبحلول الساعة 5:06 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بأكثر من 0.2 بالمائة مُسجلاً 1.1129 دولار، في حين استقر أمام الين عند 108.59 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة ليرتفع الإسترليني إلى 1.2219 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9900 فرنك.

وشهدت عملة بريطانيا بعض الدعم اليوم بعد خسائر ملحوظة في الأيام القليلة الماضية خوفاً من البريكست الصعب، ليتجاوز الجنيه الإسترليني مجدداً مستوى 1.22 دولار.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليصل إلى 98.159.