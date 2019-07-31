سهم تويتر يتجه لأعلى إغلاق في عام مع توقعات إيجابية

مباشر: ارتفع سهم شركة "تويتر" بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متجهاً لتسجيل أعلى إغلاق في عام مع رفع السعر المستهدف.

ورفع المحلل "جون فريمان" في "سي. إف.آر.ايه" تصنيفه لسهم الشركة الأمريكية إلى "محايد" من "البيع"، وفقاً لموقع "ماركت ووتش".

كما زاد المحلل سعر السهم المستهدف إلى 41 دولارًا وهو ما يعني ارتفاعاً قدره 33 بالمائة عن التقديرات السابقة عند 31 دولاراً ونحو 38 بالمائة عن المستوى الحالي للسهم.

وبحلول الساعة 4:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "تويتر" بنحو 4.7 بالمائة إلى 42.96 دولار، متجهاً لتسجيل أعلى إغلاق منذ يوليو/تموز 2018.

وتأتي هذه التوقعات الإيجابية بعد إعلان نتائج أعمال الشركة في الجمعة الماضية والتي كشفت عن ارتفاع الإيرادات بنحو 18 بالمائة لتتجاوز التقديرات.

كما ارتفع عدد مستخدمي "تويتر" بنحو 14 بالمائة بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري.