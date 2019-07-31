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النشاط الاقتصادي بشيكاغو يواصل الانكماش مسجلاً أدنى مستوى منذ 2015

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النشاط الاقتصادي بشيكاغو يواصل الانكماش مسجلاً أدنى مستوى منذ 2015 النشاط الاقتصادي بشيكاغو يواصل الانكماش مسجلاً أدنى مستوى منذ 2015

مباشر: واصل النشاط الاقتصادي في ولاية شيكاغو الأمريكية الانكماش خلال الشهر الجاري، بعكس التوقعات التي كانت تشير لتوسع في أداء القطاع.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي، اليوم الأربعاء، تراجع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو إلى 44.4 نقطة خلال شهر يوليو/تموز الجاري مقابل 49.7 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الاقتصادي في شيكاغو سوف يشهد توسعاً عند 51.7 نقطة في الشهر الجاري.

وتعتبر هذه القراءة الثانية دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغة 50 نقطة في غضون ثلاثون شهراً كما أن أيّ قراءة دون مستوى 45 نقطة مقلقة بشكل خاص.

ويقف بذلك النشاط الاقتصادي في شيكاغو عند أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر الإنتاج تراجع بنسبة 22  بالمائة في الشهر الحالي ليسجل أدنى مستوى في نحو 10 سنوات فيما ظل الطلب خافتاً.

كما تراجع مؤشر التوظيف إلى منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017 مسجلاً أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2009.

وبحلول الساعة 4:48 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1126 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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