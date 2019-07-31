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الرئيس المصري يكشف لأول مرة عن "مخزن سري ضخم تحت الأرض"

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الرئيس المصري يكشف لأول مرة عن "مخزن سري ضخم تحت الأرض" الرئيس المصري يكشف لأول مرة عن "مخزن سري ضخم تحت الأرض"

ذكر الرئيس المصري خلال كلمة له أمام جلسة التحول الرقمي في مؤتمر الشباب في اليوم الثاني له بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة أنشأت ما وصفه بـ"العقل الجامع" لكل الدولة المصرية، على عمق 14 مترا في منطقة ما.

وأوضح أن هذا المجمع المعلوماتي يتمتع بأعلى درجات التأمين، مشيرا إلى وجود مكان آخر يقوم بدور "عقل" بديل، في حالة حدوث أي طارئ.

وأوضح أنه في السابق كان لكل وزارة منظومتها التخزينية للبيانات عبر خوادم منفصلة، لكن المنظومة الجديدة ستجمع كل بيانات الدولة في مكان واحد.

وأكد الرئيس أن الدولة بدأت عملية التحول الرقمي في أداء منذ عامين، متوقعا أن يختلف الأداء الحكومي كثيرا خلال العام المقبل، مشيرا إلى انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية في هذه الفترة.

وذكر أنه جرى اختيار 50 ألف موظف من أجل التعامل مع البنية التكنولوجية الجديدة.

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