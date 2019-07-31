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"وصية الوداع"... الملك سلمان يتحدث في "الزيارة الأخيرة" عن مصير المملكة

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"وصية الوداع"... الملك سلمان يتحدث في "الزيارة الأخيرة" عن مصير المملكة "وصية الوداع"... الملك سلمان يتحدث في "الزيارة الأخيرة" عن مصير المملكة

وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزته صحيفة "صدى" ، الملك سلمان، وهو يجري "الزيارة الأخيرة" إلى أخيه الراحل، الأمير بندر بن عبد العزيز في المستشفى قبيل وفاته.

وظهر في مقطع الفيديو الذي تناقله الآلاف، وهو يقف إلى جوار سرير الأمير بند بن عبد العزيز، ليطمئن على صحته.

وخلال اللقاء، طلب الأمير بندر من الملك سلمان أن يقترب أكثر، لكي يملي عليه ما وصف بـ"الوصية الأخيرة"، أو كما أطلقت تقارير صحفية عليها "وصية الوداع".

وأوصى الأمير الراحل، العاهل السعودي بضرورة "طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين".

ورد الملك سلمان على وصية الأمير بندر، قائلا "نحن دولة قامت على الإسلام".

​وكان الديوان الملكي السعودي أعلن وفاة الأمير بندر، الأحد الماضي، وجاء في الإعلان "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غد الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."

​والأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة.

يشار إلى أن الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 1341هـ/ 1923م، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

​وشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مراسم دفن عمه الأمير بندر، وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للأمير محمد وهو يقف بجوار المقبرة التي دفن بها الأمير بندر.

SputnikNews

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