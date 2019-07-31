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إعلام: اجتماع للقادة العرب في كامب ديفيد لطرح "صفقة القرن"

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم، الأربعاء، أن جاريد كوشنر، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط،  لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، المعروفة باسم "صفقة القرن"، سيوجه الدعوات خلال زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط؛ لعقد مؤتمر مع القادة العرب في كامب ديفيد.

© REUTERS /

وأفادت الصحيفة العبرية بأنه سيتم تقديم الدعوات لحضور المؤتمر من قبل جاريد كوشنر، كبير مستشاري وصهره، أثناء زيارته لإسرائيل والشرق الأوسط هذا الأسبوع لحشد الدعم للخطة.

وأوردت الصحيفة أنه خلال المؤتمر، المقرر عقده قبل الانتخابات العامة للكنيست في إسرائيل، في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، سوف يحدد ترامب الخطوط العريضة لخطته للسلام في الشرق الأوسط، دون تقديم أية مقترحات.

وأكدت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ساعد في التخطيط للقمة المقترحة، والتي من المحتمل أن تساهم في تعزيز فرصه أثناء الانتخابات الداخلية في إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو لن يحضر على الأرجح لأن ذلك ربما يدفع القادة العرب إلى عدم الحضور.

وفي السياق نفسه، وصل جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى إسرائيل، ضمن جولة يجريها في المنطقة، استعدادا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
أفادت القناة العبرية الـ "13"، مساء اليوم، الأربعاء، أن جاريد كوشنير وصل إلى إسرائيل قادماً من الأردن، في زيارة تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو.

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