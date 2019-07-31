مشروع قانون أمريكي لمنح أموالاً للموظفين مقابل إعادة شراء الأسهم

مباشر: قدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية أوهايو شيرود براون تشريعاً للحد من الممارسات طويلة الأجل والمثيرة للجدل في عملية إعادة شراء الأسهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ في تعليقات معدة من نادي الصحافة الوطني في واشنطن، اليوم الأربعاء، إن هاجس وول ستريت بالثروة المتراكمة للأشخاص الذين يمتلكونها بالفعل يأتي على حساب العمال الأمريكيين مباشرة.

وأوضح العضو البارز في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن هذا التشريع من شأنه منع عمليات إعادة شراء الأسهم المفرطة عن طريق إجبار الشركات على تقديم دولار واحد للموظفين مقابل كل مليون دولار يتم إنفاقها على عملية إعادة الشراء.

وأشار برارون إلى أنه قام اليوم بعرض خطة من أجل إعادة العمال إلى الصورة ومن أجل جعل المسألة واضحة بالنسبة لمسؤولي الشركات: "إذا كنت ترغب في كسب الأموال فمن الأفضل لك أن تتأكد من أن العاملين لديك يشاركوك في الأرباح التي تسببوا فيها من أجلك".

وعلى عكس المقترحات الأخرى لكبح عمليات إعادة الشراء، فإن قانون إصلاح إعادة شراء الأسهم وتوزيعات أرباح العمال ينفرد بتركيزه على محاولة مساعدة العمال، على حد قول براون.

واستشهد بروان ببنك "جي.بي.مورجان تشيس" كمثال لتوضيح التأثير المحتمل للتشريع الجديد.

وقال: لقد قامت البنوك الأمريكية بإعادة شراء حوالي أسهمها الخاصة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2018 ما يعني أنه يحق للموظفين الحصول على أرباح قدرها 20 ألف دولار لكل واحد منهم، على حد تفسيره.