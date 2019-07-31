أخبار عاجلة

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بتاريخ 2 - 8 - 2019 -
العراق يحبط تهريب ادوية من الاردن -
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو -
أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني -
رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل -
الأخبار - اختتام محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية بحضور الدول الضامنة -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر) 2/8/2019 - الحلقة الكاملة -
آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها -
إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا -
الحكيم في بيتك | هل السجائر الإلكترونية "الـ Vape" أقل خطورة من السجائر العادية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مشروع قانون أمريكي لمنح أموالاً للموظفين مقابل إعادة شراء الأسهم

Google+ Print
مشروع قانون أمريكي لمنح أموالاً للموظفين مقابل إعادة شراء الأسهم مشروع قانون أمريكي لمنح أموالاً للموظفين مقابل إعادة شراء الأسهم

مباشر: قدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية أوهايو شيرود براون تشريعاً للحد من الممارسات طويلة الأجل والمثيرة للجدل في عملية إعادة شراء الأسهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ في تعليقات معدة من نادي الصحافة الوطني في واشنطن، اليوم الأربعاء، إن هاجس وول ستريت بالثروة المتراكمة للأشخاص الذين يمتلكونها بالفعل يأتي على حساب العمال الأمريكيين مباشرة.

وأوضح العضو البارز في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن هذا التشريع من شأنه منع عمليات إعادة شراء الأسهم المفرطة عن طريق إجبار الشركات على تقديم دولار واحد للموظفين مقابل كل مليون دولار يتم إنفاقها على عملية إعادة الشراء.

وأشار برارون إلى أنه قام اليوم بعرض خطة من أجل إعادة العمال إلى الصورة ومن أجل جعل المسألة واضحة بالنسبة لمسؤولي الشركات: "إذا كنت ترغب في كسب الأموال فمن الأفضل لك أن تتأكد من أن العاملين لديك يشاركوك في الأرباح التي تسببوا فيها من أجلك".

وعلى عكس المقترحات الأخرى لكبح عمليات إعادة الشراء، فإن قانون إصلاح إعادة شراء الأسهم وتوزيعات أرباح العمال ينفرد بتركيزه على محاولة مساعدة العمال، على حد قول براون.

واستشهد بروان ببنك "جي.بي.مورجان تشيس" كمثال لتوضيح التأثير المحتمل للتشريع الجديد.

وقال: لقد قامت البنوك الأمريكية بإعادة شراء حوالي أسهمها الخاصة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2018 ما يعني أنه يحق للموظفين الحصول على أرباح قدرها 20 ألف دولار لكل واحد منهم، على حد تفسيره.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو

الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو

أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني

أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر