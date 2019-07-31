أخبار عاجلة

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بتاريخ 2 - 8 - 2019 -
العراق يحبط تهريب ادوية من الاردن -
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو -
أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني -
رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل -
الأخبار - اختتام محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية بحضور الدول الضامنة -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر) 2/8/2019 - الحلقة الكاملة -
آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها -
إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا -
الحكيم في بيتك | هل السجائر الإلكترونية "الـ Vape" أقل خطورة من السجائر العادية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

عودة أكثر من 1100 لاجئ إلى سوريا خلال يوم واحد

Google+ Print

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز بهذا الشأن:

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah

"خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 1116 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 397 لاجئ (119 امرأة و202 طفل) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 719 شخصا عادوا من الأردن عبر معبر نصيب من بينهم (216 امرأة و 367 طفلا)".

كما أفاد المركز بأن 9 نازحين عادوا، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، قام الجانب الروسي، بحسب النشرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، في منطقة البيداء (محافظة طرطوس) تم من خلالها توزيع 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.42 طن، على سكان المنطقة.

وذكرت النشرة بأن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي ومواقع من الألغام في منطقة جاسم والحارة ( بريف درعا) ومنطقة دوما ( بريف دمشق) على مساحة 2.27 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 106 عبوة قابلة للانفجار.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل

رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل

آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها

آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها

إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا

إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري