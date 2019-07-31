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محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع انتظار قرار الفيدرالي

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محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع انتظار قرار الفيدرالي محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع انتظار قرار الفيدرالي

مباشر: غلب الصعود على أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتزامناً مع إعلان نتائج أعمال الشركات.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم قراره بشأن معدل الفائدة، وسط توقعات تخفيضها للمرة الأولى في أكثر من عقد من الزمان.

 

 

 

 

 

وفي التطورات التجارية، ذكر البيت الأبيض في بيان أن المفاوضات الأخيرة مع الصين كانت مثمرة، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال المحادثات في أوائل سبتمبر/أيلول المقبل.

وفيما يتعلق بتطورات البريكست صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس بأن الأمر متروك للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل وسط بشأن صفقة البريكست وتجنب المغادرة دون اتفاق.

ولاتزال الشركات والبنوك الأوروبية تفصح عن نتائج أعمالها، حيث كشف اليوم بنك "بي.إن.بي باريبا" و"كريدي سويس" عن نتائج أعمالهم إلى جانب شركة "إير باص".

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني على أساس فصلي، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة الألمانية بأكبر وتيرة منذ 2006.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة عند 385.7 نقطة، في حين تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8 بالمائة مُسجلاً 7586.7 نقطة.

وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة إلى 12189.04 نقطة، كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة عند 5518.9 نقطة.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولاربنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 1.1126 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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