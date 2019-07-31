الإسترليني أعلى 1.22 دولار ويتجه لأول صعود في 5 أيام

مباشر: صعد الجنيه الإسترليني أعلى مستوى 1.22 دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متجهاً لتسجيل أول مكاسب في 5 أيام.

وتلقت العملة البريطانية بعض الدعم بعد أن عانت على مدى الأيام الأربعة الماضية على خلفية تبني رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون فكرة تنفيذ البريكست بدون صفقة.

لكن مع ذلك لا يزال الجنيه الإسترليني يسجل خسائر بنحو 1 بالمائة في الأسبوع الجاري حتى الآن و3.5 بالمائة هذا الشهر أمام الدولار.

وينظر إلى خسائر العملة البريطانية خلال شهر يوليو/تموز الجاري على أنها الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.

ويركز المستثمرون على اجتماع بنك إنجلترا غداً الخميس وسط توقعات بتثبيت المركزي البريطاني معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 3:27 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة ليصل إلى 1.2219 دولار.

كما شهدت العملة البريطانية زيادة بنحو 0.8 بالمائة مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة ليهبط اليورو إلى 0.9109 إسترليني.