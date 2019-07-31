أخبار عاجلة

الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو -
أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني -
رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل -
الأخبار - اختتام محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية بحضور الدول الضامنة -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر) 2/8/2019 - الحلقة الكاملة -
آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها -
إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا -
الحكيم في بيتك | هل السجائر الإلكترونية "الـ Vape" أقل خطورة من السجائر العادية؟ -
الحكيم في بيتك | لو قررت تبطل سجاير..هل هتواجه أعراض إنسحاب زي مدمن المخدرات؟ -
الحكيم في بيتك | شوف إزاي عيادات وزارة الصحة ممكن تساعدك تبطل تدخين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الإسترليني أعلى 1.22 دولار ويتجه لأول صعود في 5 أيام

Google+ Print
الإسترليني أعلى 1.22 دولار ويتجه لأول صعود في 5 أيام الإسترليني أعلى 1.22 دولار ويتجه لأول صعود في 5 أيام

مباشر: صعد الجنيه الإسترليني أعلى مستوى 1.22 دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متجهاً لتسجيل أول مكاسب في 5 أيام.

وتلقت العملة البريطانية بعض الدعم بعد أن عانت على مدى الأيام الأربعة الماضية على خلفية تبني رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون فكرة تنفيذ البريكست بدون صفقة.

لكن مع ذلك لا يزال الجنيه الإسترليني يسجل خسائر بنحو 1 بالمائة في الأسبوع الجاري حتى الآن و3.5 بالمائة هذا الشهر أمام الدولار.

وينظر إلى خسائر العملة البريطانية خلال شهر يوليو/تموز الجاري على أنها الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.

ويركز المستثمرون على اجتماع بنك إنجلترا غداً الخميس وسط توقعات بتثبيت المركزي البريطاني معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 3:27 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة ليصل إلى 1.2219 دولار.

كما شهدت العملة البريطانية زيادة بنحو 0.8 بالمائة مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة ليهبط اليورو إلى 0.9109 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو

الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو

أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني

أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر