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تراجع طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة لأدنى مستوى بـ4 أشهر

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تراجع طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة لأدنى مستوى بـ4 أشهر تراجع طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة لأدنى مستوى بـ4 أشهر

مباشر: تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى في 4 أشهر.

وأظهرت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الأربعاء، انخفاض مؤشر إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنحو 1.4 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق له.

لكن على أساس سنوي، ارتفع مؤشر طلبات الرهن العقاري المعدل موسمياً خلال الأسبوع الماضي بنحو 35 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات عن ارتفاع طلبات إعادة التمويل بنحو بنحو 0.1 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، لكنها أعلى بنسبة 84 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق له.

بينما تراجع مؤشر طلبات شراء منزل بنحو 3 بالمائة خلال الأسبوع المنصرم، لكنه مرتفعاً بنحو 6 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفعت حصة إعادة التمويل من نشاط الرهن العقاري من إجمالي الطلبات إلى 50.5 بالمائة في الأسبوع الماضي مقابل 49.8 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

في حين استقر متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً بقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل عند 4.04 بالمائة.

وذكرت البيانات أنه على الرغم من الطلب الجيد إلا أن مستويات المعروض من المنازل غير كافية.

مباشر (اقتصاد)

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