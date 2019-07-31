إنتاج النفط الأمريكي يقفز 900 ألف برميل في أسبوع

من: سالي إسماعيل

مباشر: تحول إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى قفزة قوية بنحو 900 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي، ليكون الصعود الأول في ثلاثة أسابيع بعد الهبوط الحاد الأخير.

وكشفت التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي ارتفع إلى 12.200 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز الجاري مقابل 11.300 مليون برميل يومياً المسجلة في الأسبوع السابق له.

وكان إنتاج النفط الأمريكي شهد هبوطاً قدره 700 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/تموز ليبتعد كثيراً عن المستوى القياسي المسجل على صعيد التقييمات الأسبوعية.

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن صافي واردات النفط في الولايات المتحدة شهد زيادة قدرها 353 ألف يومياً في الأسبوع المنقضي مع هبوط في الواردات والصادرات من الخام إلا أن التراجع في الأخيرة كان أكبر.

وارتفع صافي واردات النفط الأمريكي إلى 4.089 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي وهو أعلى من مستوى 3.736 مليون برميل يومياً المسجل في الأسبوع السابق له.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة إلى مستوى 6.663 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي مسجلاً انخفاضاً قدره 365 ألف برميل يومياً على أساس أسبوعي.

كما شهدت الصادرات النفطية بالولايات المتحدة انخفاضاً 718 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتتراجع إلى 2.574 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لمخزونات النفط الأمريكية، فتراجعت بمقدار 8.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقابل التوقعات البالغة 2.5 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

وفي الوقت نفسه، شهدت مخزونات البنزين الأمريكية انخفاضاً قدره 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنقضي.

وبحلول الساعة 2:36 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 1 بالمائة ليصل إلى 65.34 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 58.77 دولار للبرميل.