مؤسسة النفط الليبية تعلن توقف شحن النفط الخام بميناء الزاوية

مباشر: أعلنت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من، أمس الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2019.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن ذلك بسبب إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي، الأمر الذي تسبب في توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى الميناء.

ونوهت المؤسسة، إلى أن الحادث الأخير يعد الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام العشر الأخيرة من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

وأكدت، أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بإعلام الشركاء التجاريين بهذه التطورات.

وقالت المؤسسة: "قام عدد من موظفي شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة بمحاولة إعادة فتح الصمام ولكن تم إيقافهم من قبل مجموعة مسلحة، المفاوضات جارية حاليا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن".

وقد قامت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بإبلاغ الشركة العامة للكهرباء بأنه سيتم تعليق عمليات إمداد النفط الخام لمحطّة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية كنتيجة حتمية لتوقف الإنتاج بحقل الشرارة، علما بأنه جاري العمل على وضع ترتيبات بديلة من شأنها ضمان استمرار العمليات بالمحطة.

وبحلول الساعة 2:54 مساء بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.8 في المئة عند مستوى 65.24 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر عقود خام "نايمكس" تسليم سبتمبر / أيلول القادم بنحو 0.7 في المئة إلى 58.44 دولار للبرميل.

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