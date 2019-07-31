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مصنعو السيارات البريطانية: ضعف الإسترليني لن يعوض تعريفات البريكست

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مصنعو السيارات البريطانية: ضعف الإسترليني لن يعوض تعريفات البريكست مصنعو السيارات البريطانية: ضعف الإسترليني لن يعوض تعريفات البريكست

مباشر: ترى جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن المبيعات لن تستفيد بشكل كاف من تراجع قيمة الإسترليني لتعويض التعريفات التي قد تنتج عن تطبيق البريكست دون اتفاق.

وقالت الجمعية عبر بيان اليوم الأربعاء إنه بينما قد يؤدي تراجع الإسترليني بسبب مخاوف الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لتشجيع الصادرات ويرفع قيمة المبيعات بالإسترليني، فإن التكاليف من الرسوم الحدودية للاتحاد الأوروبي وقطع الغيار التي يتم شرائها من الجهات الخارجية سيكون أعلى.

وأوضح البيان أن السيارات المصنعة بالكامل في بريطانيا والمقرر تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي سيتم تطبيق تعريفات جمركية عليها بنسبة 10 بالمائة في حالة إتمام البريكست دون اتفاق.

كما أن المكونات التي سيتم الحصول عليها من الشركات المعاونة في أوروبا واليابان سيتم أيضاً تطبيق رسوم جمركية عليها ومزيد من التكلفة مقابل شرائها.

وشدد مايك هاوي الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات على أنهم لا يروا أن الجنيه الإسترليني الضعيف يمثل تعويضاً عن تطبيق التعريفات.

وأضاف: "كرس مصنعي السيارات بالفعل مبلغ 330 مليون جنيه إسترليني (401 مليون دولار) مقابل الاستعدادات لتنفيذ البريكست دون اتفاق، كما أننا سنحتاج إلى إنفاق المزيد في التجهيز للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول". 

مباشر (اقتصاد)

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