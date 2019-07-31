تباين أداء بورصات الخليج وسط ترقب لقرار الفيدرالي

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجلت أسواق الأسهم الخليجية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو/ تموز، تبايناً بارتفاع أداء 4 بورصات تصدرهم سوق دبي المالي، بينما تراجع أداء 3 بورصات أخرى على رأسهم بورصة قطر، وذلك وسط ترقب لقرار قبل الفيدرالي.

وسجلت البورصات الخليجية تعاملات بقيمة 1.032 مليار دولار، من خلال التداول على 868.517 مليون سهم.

وتصدر الارتفاعات سوق دبي مسجلاً ثالث ارتفاع له على التوالي؛ بدعم رئيسي من ارتفاع الأسهم القيادية وفي مقدمتها سهما "دبي الإسلامي" و"إعمار".

وبنهاية التعاملات ارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 0.23 بالمائة، بالغاً مستوى 2918.38 نقطة، بربحية 6.70 نقطة، مسجلاً ثالث ارتفاع على التوالي.

الكويت

وحلت المؤشرات الكويتية بالمركز الثاني بين الارتفاعات وارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.06 و0.14 بالمائة على الترتيب، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.18 بالمائة.

وارتفعت سيولة البورصة اليوم 4.5 بالمائة لتصل إلى 40.27 مليون دينار مقابل 38.55 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 0.21 بالمائة إلى 247.48 مليون سهم مقابل 246.96 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

مسقط

وجاء ثالثاً المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات مرتفعاً 0.14 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3760.63 نقطة، رابحاً 5.32 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

ودعم المؤشر العام اليوم، ارتفاع أسهمه القيادية؛ وصعد البنك الوطني 3.8 بالمائة، وارتفع الأسماك العُمانية 2.27 بالمائة، وأريدو بارتفاع 1.72 بالمائة.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 17.29 مليون سهم، مقابل 13.66 مليون سهم بالجلسة الماضية، وزادت قيمة التداولات إلى 2.17 مليون ريال مقابل 1.69 مليون ريال بجلسة أمس الثلاثاء.

البحرين

و ارتفعت بورصة البحرين خلال التعاملات بجلسة اليوم الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي لتأتي بالمركز الرابع والأخير بين قائمة الارتفاعات بالأسواق الخليجية.

وبنهاية التعاملات، صعد المؤشر العام للسوق بنحو 0.09 بالمائة، إلى مستوى 1547.68 نقطة، رابحاً 1.46 نقطة.

وجرت تعاملات بحجم 3.22 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.15 مليون دينار عبر تنفيذ 100 صفقة.

قطر

وفي المقابل، تصدرت بورصة قطر التراجعات وسط انخفاض لـ5 قطاعات، وانتعاش بالسيولة.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.80 بالمائة، متدنياً إلى النقطة 10505، فاقداً 84.29 نقطة عن مستويات أمس الثلاثاء.

وتباينت التداولات، إذ قفزت السيولة إلى 246.73 مليون ريال، مقابل 192.36 مليون ريال بالأمس، بينما انخفضت أحجام التداول عند 77.11 مليون سهم، مقارنة بـ82.89 مليون سهم في الجلسة السابقة.

أبوظبي

وحل سوق أبوظبي للأوراق المالية بالمركز الثالث بين التراجعات بنحو 0.25 بالمائة، إلى المستوى 5317.90 نقطة، بفقدان 13.24 نقطة.

ونفذ مستثمرو السوق تداولات نحو 110.38 مليون سهم، بسيولة قدرها 263.69 مليون درهم، عبر تنفيذ 2.043 ألف صفقة.

السعودية

وأخيراَ تذيل سوق الأسهم السعودية قائمة التراجعات وانخفض متأثراً بهبوط قطاع الاتصالات والمواد الأساسية بنسبة 0.10 بالمائة إلى مستوى 8732.62 نقطة ليفقد من رصيده 8.31 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم ارتفاعاً مقارنة بجلسة أمس الثلاثاء، وجرى التعامل على 91.635 مليون سهم مقارنة بـ80.311 مليون سهم، كما ارتفعت السيولة الى 2.611 مليار ريال مقابل 1.993 مليار ريال بنهاية جلسة أمس.

قرار تاريخي

وتوقع محللون لـ"مباشر" أن تواصل الأسواق الخليجية الأداء المتباين في جلسة اليوم الأربعاء وغداً الخميس مع عودة المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بسبب تصريحات "ترامب" الأخيرة بهذا الخصوص، وترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الذي يعد تاريخياً.

فيما يترقب مستثمرو العالم ككل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" الذي سينتهي من اجتماعه مساء اليوم وسط توقعات أن يخفض معدل الفائدة، للمرة الأولى في عقد.

وقال المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس "مصر" لـ"مباشر" إن أنظار المستمرين تتجه بشكل كبير بالأسواق العالمية والخليجية إلى قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة التي من المرجح أن تنخفض.

وأوضح أحمد معطي أن القرار التاريخي المرتقب من قبل الفيدرالي سيكون له الأثر البالغ أولاً على الأسواق المالية بالمنطقة التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعات قوية إذا تم الخفض وذلك لأن تكلفة المتاجرة بالأسهم ستكون أقل وسيكون حافزاً للمستثمرين بزيادة المراكز والدخول إلى عالم أسواق المال مجدداً.

وأشار إلى أن هناك عوامل رئيسية ستؤثر خلال الأيام المقبلة على أداء أسواق الخليج وأبرزها التطورات بشأن الحرب التجارية بين أكبر قوى اقتصادية بالعالم الذي بدأ مؤخراً بشيء من القلق بعد تصريحات "ترامب" الأخيرة.

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