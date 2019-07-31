10 آلاف برميل نفط يوميا من العراق للأردن

جى بي سي نيوز :- قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي انه تم التباحث مع الجانب العراقي خلال الزيارة الاخيرة سيتم استيراد (10 (آلاف برميل نفط يوميا من محطة كركوك شمال العراق الى مصافاة البترول الاردنية خلال اسبوعين واننا في المراحل النهائية لنقل النفط بواسطة االصهاريج .

وتأملت الوزيرة ان مسألة الاستيراد سيرافقها اعادةتأهيل طريق بغداد الدولي . ولفتت في تصريحات صحفية خلال زيارتها محافظة المفرق انه من المتوقع نقل المزيد من البضائع والمنتوجات بما يسهم في تنمية المنطقة .

وكان وزير النقل المهندس انمار الخصاونة قال سابقا ان استيراد النفط العراقي قريبا مشيرا الى ان مسألة الاستيراد متعلقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية والتي طرحت عطاء استيراد النفط من العراق عبر حدود الكرامة الاردنية على ان يتم نقله بواسطة صهاريج اردنية وعراقية بالتساوي .

وحسب صاحب شركة النقل المحال عليها عطاء نقل النفط العراقي الخام الى الاردن نائل ذيابات فان الشركة انجزت كافة الترتيبات المتعلقة بنقل النفط العراقي مشيرا الى انه تم الاحتصال على (500 (تأشيرة بالتساوي ما بين السواقين العراقيين والاردنيين لغايات النقل وان العمل جار للاحتصال على (100 (تأشيرة اضافية ، وفق الرأي .

وبين ذيابات ان عدد الصهاريج التي ستنقل النفط العراقي من مصفاة بيجي شمال العراق الى مصفاة البترول في الزرقاء يبلغ 800 صهريج مناصفة بين الجانبين. وسيتم نقل النفط العراقي وادخاله الى الاردن من خلال معبر حدود الكرامة ضمن لواء الرويشد 300 كم شرقي مدينة المفرق. وقال ذيابات ان عملية نقل النفط العراقي ستنشط الحركة التجارية بين البلدين وستعمل على ايجاد فرص عمل للسائقين، لافتا الى انه سيتم وحال البدء بالنقل ادخال 50 صهريجا من النفط الخام العراقي للاردن بشكل يومي.

يذكر ان محطة مصفاة النفط بيجي العراقية تعد اكبر مصفاة في العراق، اذ يبلغ سعة التكرير (310 ( آلاف برميل يوميا.