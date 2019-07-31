محدث.. أسعار النفط تعزز مكاسبها بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: وسعت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية، وقبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.

وتراجعت مخزونات النفط بالولايات المتحدة بشكل قوي بلغ 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

وجاء صعود أسعار النفط على الرغم من ارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة بمقدار 900 ألف برميل يومياَ إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات خفضها، حيث تدعم توقعات خفض الفائدة أسعار النفط.

وبحلول الساعة 4:55 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.9 بالمائة إلى 65.33دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 1.2 بالمائة إلى 58.77 دولار للبرميل.