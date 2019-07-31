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مخزونات النفط في الولايات المتحدة تهبط 8.5 مليون برميل

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مخزونات النفط في الولايات المتحدة تهبط 8.5 مليون برميل مخزونات النفط في الولايات المتحدة تهبط 8.5 مليون برميل

مباشر: واصلت مخزونات النفط بالولايات المتحدة التراجع القوي بأكثر من 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات البنزين.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان صادر اليوم الأربعاء، هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز الجاري، لتصل إلى 436.5 مليون برميل.

وكان من المتوقع أن تهبط مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

كما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 65.16 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.7 بالمائة إلى 58.44 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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