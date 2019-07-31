واشنطن: استكمال المحادثات التجارية مع الصين في سبتمبر

مباشر: قال البيت الأبيض إن المفاوضات التجارية الأخيرة مع الصين كانت مثمرة، مشيراً إلى أن واشنطن وبكين سوف يستكملان المحادثات في سبتمبر/آيلول المقبل.

واستأنفت الصين والولايات المتحدة المحادثات التجارية مجدداً في بكين على مدار يومين بقيادة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايز مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو خه" وزير التجارة زهونج شان ومسؤولين آخرين.

وأضاف البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء، أن أكبر اقتصادين في العالم ناقشا قضايا عديدة مثل النقل القسري للتكنولوجيا، وحقوق الملكية الفكرية والخدمات بالإضافة إلى الحواجز غير الجمركية والزراعة.

وذكر البيت الأبيض أن الجانب الصيني أكد على التزامه بزيادة شراء المنتجات الزراعية بالولايات المتحدة.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه من المتوقع استكمال المحادثات من أجل إنفاذ صفقة تجارية في واشنطن في أوائل سبتمبر/آيلول المقبل.