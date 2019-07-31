ارتياح إماراتي بنتائج اجتماع مشترك مع طهران

أبوظبي- مباشر: أبدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، ارتياحها لنتائج الاجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي عقد في طهران أمس الثلاثاء.

وقال مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي سالم محمد الزعابي، إن "الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين التي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين وحل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب ويأتي في سياق حرص الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم الصيادون"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأبدى الزعابي، ارتياحه للنتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي اقتصر حسب جدول الأعمال على مايتصل بشؤون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهم، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين.

وتأتي المحادثات بعد أسابيع من تزايد التوترات بمضيق هرمز بعد إثر تصاعد الخلافات بين طهران وواشنطن التي تعتبر حليف رئيسي لدول الخليج.

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