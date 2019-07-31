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بعد معركة استمرت 7 ساعات... "أنصار الله" تعلن تقدما عسكريا

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بعد معركة استمرت 7 ساعات... "أنصار الله" تعلن تقدما عسكريا بعد معركة استمرت 7 ساعات... "أنصار الله" تعلن تقدما عسكريا

 وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" اليوم الأربعاء، على "تويتر"، إن عناصر الجماعة تمكنت من "تطهير واستعادة عدد من الجبال والتباب في مدينة الأرزاق، (جنوب غربي الضالع)".

​وأكد الحساب التابع لـ"أنصار الله" على أن عناصره شنت عملية عسكرية استمرت 7 ساعات، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مشيراً إلى إحباط "أنصار الله" محاولة تسلل للجيش استهدفت انتشال جثث قتلاه.

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أعلن قبل يومين، استعادة مناطق جديدة في محافظة الضالع جنوب غربي البلاد بعد مواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وقال الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر" اليوم الأحد، إنه "تمكن من تحرير منطقتي بيت وليد الهادي والقهرة شمال مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع".

​وأضاف أن "القوات وصلت إلى مناطق تسيطر نيرانها منها على قرية يعيس في منطقة مريس"، وأكد مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين في المواجهات، بالإضافة إلى الحصول على كمية من الأسلحة والذخائر.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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