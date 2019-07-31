أخبار عاجلة

الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو -
أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني -
رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل -
الأخبار - اختتام محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية بحضور الدول الضامنة -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر) 2/8/2019 - الحلقة الكاملة -
آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها -
إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا -
الحكيم في بيتك | هل السجائر الإلكترونية "الـ Vape" أقل خطورة من السجائر العادية؟ -
الحكيم في بيتك | لو قررت تبطل سجاير..هل هتواجه أعراض إنسحاب زي مدمن المخدرات؟ -
الحكيم في بيتك | شوف إزاي عيادات وزارة الصحة ممكن تساعدك تبطل تدخين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

صحيفة: "رجل محمد بن سلمان" يكافح لإنقاذ "صفقة القرن" الحقيقية

Google+ Print

نشرت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية تقريرا حول إصرار رجل الأعمال البريطاني، المصرفي البارز كين كوستا، على إتمام صفقته الكبرى مع المملكة، خلال نهاية عام 2020 أو أوائل عام 2021.

© REUTERS / HANDOUT

ووصفت الصحيفة البريطانية كوستا بأنه "مدمن عمليات الاندماج والاستحواذ"، يتمتع بروابط قوية في الخليج وتحديدا المملكة العربية ، وليس مستعدا للتنازل عنها أو تسليم الراية وعدم المضي قدما في تلك الصفقات.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نجم كوستا قد ينزوي مع رحيل من كان يدعمه لرئاسة حزب المحافظين جيريمي هانت، وفوز بوريس جونسون الكاسح وتوليه رئاسة البريطانية.

إلا أن "الفايننشيال تايمز" أشارت إلى أن "رجل ابن سلمان"، بحسب قولها، لا يزال يسعى لوضع اللمسات النهائية على إحدى أكبر الصفقات في تاريخ العالم، أو كما يصفها كوستا بـ"صفقة القرن الحقيقية".

وأوضحت

"كوستا الذي يدمن على عمليات الاندماج والاستحواذ، يعسى لأن يكون هناك دور بارز لبريطانيا وبورصة لندن في عملية الطرح الأولى لأسهم شركة النفط السعودية الحكومة أرامكو، وهو ما وصفها بأنها ستكون أحد أكبر الصفقات في هذا القرن، أو صفقة القرن الفعلية".

وقالت الصحيفة إنه متوقع أن تتم تلك الصفقة (طرح أسهم أرامكو) في أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2021، والمتوقع أن يصل تقييمها إلى 2 تريليون دولار أمريكي.

توتر وعلاقات

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقات كوستا مع الخليج، كانت مليئة بمزيج من التوتر والعلاقات المتبادلة، فهو كان مبعوث الحكومة البريطانية الخاص إلى المملكة العربية السعودية.

كما أنه وجه نصحا مباشرا للحكومة البريطانية بالموافقة على استضافة البلاد لاجتماعات مجموعة دول العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرا إلى أنها ستكون "مكانا مفضلا لكل دول العالم".

ولكن الصحيفة، قالت إن ما قاله المصرفي ذو الـ69 عاما، جاءت عقب توتر في العلاقات عقب إعلان رفضه لمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والتي وصفها بأنها "مروعة"، وتحدث عن الأزمة الإنسانية في اليمن.

لكنه عاد وقال

"حكومة بريطانية لا يمكنها على الإطلاق قطع الاتصال بشريك تجاري طويل الأجل"، مضيفا "نعتقد أنه من الصحيح أن نعمل وراء الكواليس لمساعدة برامج التطوير السعودية الجديدة".

كما أن الصحيفة البريطانية تحدثت على أن علاقات كوستا ليست مقترنة بالسعودية فقط، بل هو أحد المساهمين في "آلفاريوم"، الذي يعتقد أنه مملوك للشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، أحد أفراد العائلة المالكة في قطر.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة